Luego, el Papa se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. La audiencia será uno de los principales compromisos institucionales de la primera jornada de la visita de León XIV a Argentina.
El papa León XIV estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre. Se reunirá con el presidente Javier Milei y desarrollará una agenda centrada en la justicia social, el bien común y la atención a los sectores más vulnerables. Su visita incluirá encuentros con trabajadores, internos de una prisión y comunidades religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El papa León XIV aterrizará a las 16:30 de este domingo en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. La primera actividad prevista será en la Plaza San Martín, donde el pontífice participará de un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.
A las 18:30 del domingo, el papa León XIV encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Allí pronunciará uno de los discursos de su estadía en Argentina.