Más de 250.000 personas pasaron la noche en FAdeA, según un informe oficial de las autoridades del operativo provincial difundido por el medio cordobés Cadena 3, mientras que otros peregrinos continuaron llegando durante la mañana. Las autoridades locales estiman que la convocatoria podría alcanzar las 800.000 personas en el predio y superar el millón en el conjunto de la ciudad.
Cientos de miles de personas llegadas desde distintos puntos de Argentina y de países vecinos esperan al papa León XIV en la provincia de Córdoba, donde el pontífice celebrará una misa multitudinaria tras una noche de vigilia, música y oración en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
El papa León XIV en Córdoba
Tras regresar a Buenos Aires, el papa León XIV tiene previsto reunirse con jóvenes a las 20.15 hora local (23.15 GMT) en el Monumento de los Españoles de la capital argentina.
Según la agenda oficial, a las 16.55 hora local (19.55 GMT) el Papa regresará al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires.
Desde el lunes, jóvenes y fieles de distintos puntos del país participan en una vigilia en el recinto de la FAdeA para esperar al Papa, con música, oración y actividades religiosas que se extendieron durante toda la noche.
Después de la misa, el papa León XIV recorrerá parte de la ciudad en el papamóvil para saludar a los fieles que se congreguen a lo largo del trayecto, hasta llegar a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.
Desde el aeropuerto el Papa se trasladará hasta la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde presidirá la celebración religiosa a las 10.00 hora local (13.00 GMT).
El papa inició viaje pasadas las 7.40 hora local (10.30 GMT) desde el Aeroparque Jorge Newbery y tiene previsto aterrizar a las 9.00 hora local (12:00 GMT) en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en la ciudad de Córdoba.
El papa León XIV partió este martes desde Buenos Aires hacia la provincia de Córdoba, donde celebrará su segunda misa multitudinaria en Argentina, país que no recibía la visita oficial de un sumo pontífice en casi cuatro décadas.
- El papa León XIV estará hoy en Córdoba y otras regiones de Argentina.
El papa León XIV en Córdoba