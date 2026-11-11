En su último día en Argentina antes de viajar al Perú, el papa León XIV visitó la cárcel de Villa Devoto, un lugar emblemático para Francisco, donde escuchó los testimonios de los internos y les dejó un mensaje de esperanza y reconciliación, siguiendo la huella pastoral de su antecesor
En su interior, unos 70 internos, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria escucharon al Papa, que quiso acercarse a sus historias y señalar la dureza de la vida entre rejas. León XIV habló de "la sensación de omnipotencia que provoca la droga, del falso poder que viene del dinero fácil, de la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles, de la impunidad que es fruto de la corrupción".
El pontífice entró en el gimnasio del centro penitenciario, un lugar muy vinculado a Jorge Mario Bergoglio, que acudió en varias ocasiones durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires para lavar los pies a los presos en los Jueves Santos e incluso pasó allí una Navidad.
El papa León XIV pidió este miércoles que la cárcel sea "una oportunidad para empezar de nuevo" y que el tiempo de reclusión se convierta "en una ocasión para la conversión y la esperanza", durante su visita al penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde escuchó los testimonios de varios presos en el último día de su visita a Argentina.
Un joven argentino que cayó en las drogas a los 15 años y llegó a vivir en la calle contó ante León XIV cómo logró recuperarse y hoy ayuda a otros en situaciones similares. Su testimonio conmovió al pontífice durante un encuentro en Buenos Aires, donde también escuchó las inquietudes de otros tres jóvenes.
Un millón de personas participaron en la reunión dedicada a los jóvenes del papa León XIV en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, según confirmó el Vaticano. El papa volvió a darse un baño de masas esta vez con un paseo nocturno y sugestivo por la avenida Libertador hasta el Monumento de los Españoles con un papamóvil iluminado que se detuvo durante el recorrido para bendecir a los bebés entre los coros de los jóvenes.
"Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo", añadió el papa citando la famosa frase del papa argentino, "Hagan lio", en la Jornada de la Juventud de Brasil.
El papa León XIV pidió a los religiosos argentinos que "¡sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!", en el acto que se celebró a las puertas de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba, ante decenas de miles de fieles, en la tercera jornada de su viaje a Argentina.
Según el diario La Nación, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires cursó invitaciones a figuras del espectáculo y empresarios, mientras que la contratación de la carpa y el servicio de comida quedó a cargo del Gobierno nacional, que encargó el trabajo a la productora DF Entertainment por 8.690 millones de pesos (casi 5,54 millones de dólares). El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, reconoció este martes la existencia de una carpa exclusiva: "Me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más, pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", dijo a la emisora de radio La Red.
La controversia se produjo por el contraste entre los invitados que tuvieron acceso al sector reservado y los miles de fieles que se congregaron en las inmediaciones, muchos de los cuales viajaron desde otras provincias, pasaron la noche en las calles y aguardaron durante horas bajo el sol.
Paulón dijo este martes, en una entrevista con Radio 750, que se hizo “una contratación directa de 10.000 millones de pesos argentinos (6,5 millones de dólares) con una productora de espectáculos, sin licitación, que es la que organizó este evento”. Según explicó, la organización de la misa "incluía, en principio y por pedido del Arzobispado, un espacio reservado para que el papa pudiera saludar a algunos empresarios que aportaron económicamente para que la visita fuera posible, pero se convirtió en una carpa VIP con catering, aire acondicionado y alrededor de 200 invitados del mundo del espectáculo".
El diputado socialista Esteban Paulón presentó una petición a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller, Pablo Quirno, para que expliquen quién decidió esas invitaciones, con qué criterios se seleccionó a los asistentes y quién financió la contratación de la carpa y el servicio de catering.
El espacio exclusivo, con servicio de comidas y aire acondicionado, desató críticas por el contraste con los cientos de miles de fieles que esperaron durante horas bajo el sol para ver al pontífice.
Diputados opositores pidieron explicaciones al Gobierno argentino por la instalación de una carpa VIP para políticos, empresarios y celebridades durante la multitudinaria misa que el papa León XIV celebró el lunes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, y que ha generado una gran polémica.
El pontífice mencionó a los mártires san Héctor Valdivielso Sáez y los beatos asesinados durante la Guerra Civil española y en las provincias argentinas de La Rioja y Salta. También recordó a los pastores Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio, así como a las religiosas dedicadas a la educación y la atención de los enfermos, entre ellas María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez, el laico san Artémides Zatti y a los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña, ejemplos de una santidad vivida en la sencillez de la vida cotidiana. Así como los santos más populares en el país: el Cura Brochero y Mama Antula, para recordar a los fieles católicos que están llamados a la santidad.
"La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos. Por sus conventos e iglesias, por sus calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el Evangelio", dijo el papa, para explicar los motivos de su traslado hasta esta ciudad en el tercer día de su visita al país.
El papa León XIV invitó a los argentinos a que den ejemplo con su vida: ¡Vayan y sean santos!. En su homilía en Córdoba, el Papa repasó el extenso santoral argentino. "La tierra que ahora nos acoge ha sido rica en frutos de santidad; el ejemplo de quienes nos han precedido en este camino nos sigue interpelando a vivir como ellos vivieron y a entregar la vida, como Cristo ha hecho por nosotros y ellos supieron imitar con perfección".
Las autoridades locales estimaron que la convocatoria podría alcanzar las 800.000 personas, pero finalmente fueron 650.000 las que se acercaron a este centro adyacente a la escuela de aeronáutica.
El papa León XIV congregó a 650.000 fieles en la misa que celebró en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, informó el Vaticano citando a fuentes de los organizadores.
Walter Luna, de 46 años, trabaja en la planta automotriz Stellantis en Córdoba, una provincia con fuerte impronta industrial. Vino con su esposa y cuatro hijos. "Vinimos para compartir la fe, la esperanza en familia, la esperanza que nos traiga la paz. En el país no estamos unidos, no luchamos como pueblo unido. Espero que (el Papa) nos ayude a unirnos", dijo a la AFP.
Con mantas para combatir el frío, termos de café y mate, y la expectativa de recibir una bendición, cientos de miles de personas se congregaron durante la noche y la mañana de este martes en la ciudad argentina de Córdoba para recibir al papa León XIV, cuya llegada despertó entre los fieles deseos de paz, esperanza y unidad. "Que nos traiga paz, unión y esperanza para todos los argentinos", dijo a EFE Eliseo, un jubilado cordobés de 67 años que llegó al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la noche del lunes y pasó allí la noche.
Más de 250.000 personas pasaron la noche en FAdeA, según un informe oficial de las autoridades del operativo provincial difundido por el medio cordobés Cadena 3, mientras que otros peregrinos continuaron llegando durante la mañana. Las autoridades locales estiman que la convocatoria podría alcanzar las 800.000 personas en el predio y superar el millón en el conjunto de la ciudad.
Cientos de miles de personas llegadas desde distintos puntos de Argentina y de países vecinos esperan al papa León XIV en la provincia de Córdoba, donde el pontífice celebrará una misa multitudinaria tras una noche de vigilia, música y oración en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
El papa León XIV en Córdoba
Tras regresar a Buenos Aires, el papa León XIV tiene previsto reunirse con jóvenes a las 20.15 hora local (23.15 GMT) en el Monumento de los Españoles de la capital argentina.
Según la agenda oficial, a las 16.55 hora local (19.55 GMT) el Papa regresará al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires.
Desde el lunes, jóvenes y fieles de distintos puntos del país participan en una vigilia en el recinto de la FAdeA para esperar al Papa, con música, oración y actividades religiosas que se extendieron durante toda la noche.
Después de la misa, el papa León XIV recorrerá parte de la ciudad en el papamóvil para saludar a los fieles que se congreguen a lo largo del trayecto, hasta llegar a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.
Desde el aeropuerto el Papa se trasladará hasta la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde presidirá la celebración religiosa a las 10.00 hora local (13.00 GMT).
El papa inició viaje pasadas las 7.40 hora local (10.30 GMT) desde el Aeroparque Jorge Newbery y tiene previsto aterrizar a las 9.00 hora local (12:00 GMT) en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en la ciudad de Córdoba.
El papa León XIV partió este martes desde Buenos Aires hacia la provincia de Córdoba, donde celebrará su segunda misa multitudinaria en Argentina, país que no recibía la visita oficial de un sumo pontífice en casi cuatro décadas.
- El papa León XIV estará hoy en Córdoba y otras regiones de Argentina.
Más de dos millones de fieles acudieron este miércoles al santuario de Nuestra Señora de Lujan para asistir a la misa que celebró el papa León XIV antes de continuar su gira sudamericana en Perú, informó el Vaticano citando a las autoridades locales.