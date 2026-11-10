Salió de la droga después de pasar varios meses en la calle. Tenía 15 años cuando probó por primera vez la cocaína y hoy, con 25, acompaña a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares, este fue el testimonio que relató ante el papa León XIV, Agustín Cristian Schinca, de 25 años, en la reunión con los jóvenes que reunió este martes a cientos de miles de personas en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires.

El pontífice llegó en papamóvil al Monumento de los Españoles tras un baño de masas en la noche de Buenos Aires recorriendo la avenida del Libertador en el barrio de Palermo entre cientos de miles de personas que le aclamaron.

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Luego en el palco escuchó a cuatro jóvenes que se ocupan de los más vulnerables o que le preguntaron cómo compaginar su fe con la vida privada.

“Hoy estoy de pie gracias a la Familia Grande del Hogar de Cristo que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era, me dio un abrazo y me invitó un plato de comida caliente y una cama para poder dormir”, contó el joven, uno de los cuatro chicos y chicas argentinos que compartieron sus experiencias con el pontífice.

Su adicción comenzó a los 15 años, después de una infancia marcada por el acoso escolar. Sus padres, de una familia humilde, hacían esfuerzos para darle una buena educación, pero las diferencias económicas con sus compañeros lo convirtieron en objeto de burlas por no tener la misma ropa o las zapatillas que ellos.

La muerte de su abuelo, que era uno de sus principales apoyos, lo llevó a abandonar su casa. Pasó varios meses en la calle hasta que encontró ayuda en el Hogar de Cristo y aunque la recuperación fue lenta y con recaídas, ahora permanece en el centro, donde acompaña a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares.

“Hoy elijo ayudarlos a descubrir a un Jesús que es vida, que es resurrección y que nos invita a nosotros, también, a resucitar”, afirmó.

Agustina Flores, una maestra de primaria de 29 años se ocupa de chicos en las calles y recordó que ha conocido a jóvenes que consiguieron salir adelante, pero también a otros que no lo lograron. “Aprendí que, aun con compromiso y fe, hay situaciones que se nos escapan de las manos”, reconoció.

“¿Cómo caminar junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanzas?“, preguntó Agustina al Papa.

“No siempre veremos los frutos de los que sembramos pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos. Adelante, siempre adelante”, le respondió el Papa.

Guadalupe Irupe Echavarría, de 31 años, de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada, relató las dudas que tuvo antes de decidirse por la vida religiosa.

El cuarto testimonio, el de Franco Pugliese, de 27 años, abordó el tema de cómo integrar la fe en la vida cotidiana. Periodista deportivo y profesor de catequesis y literatura, Pugliese contó que descubrió “el amor de Jesús” a los 15 años, durante una misión en la parroquia San Ramón, a la que sigue vinculado pero reconoce que a veces le cuesta conciliar su compromiso religioso con el resto de sus actividades.

“A veces siento que por un lado está mi vida de fe y Jesús, y por otro lado, está mi vida laboral y cotidiana”, explicó al Papa.

Y el Papa le contestó: “No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones. Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor”.

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Dos millones de personas asistieron el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien defendió la vigencia de la familia cristiana como "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época". (AFP)

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