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Resumen

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El papa León XIV saluda a un participante durante una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV saluda a un participante durante una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

Salió de la droga después de pasar varios meses en la calle. Tenía 15 años cuando probó por primera vez la cocaína y hoy, con 25, acompaña a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares, este fue el testimonio que relató ante el papa León XIV, Agustín Cristian Schinca, de 25 años, en la reunión con los jóvenes que reunió este martes a cientos de miles de personas en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires.

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