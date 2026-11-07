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El papa León XIV llega al Parque París-Londres para oficiar una misa en el departamento de Paysandú, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Federico Gutiérrez / EFE)
El papa León XIV llega al Parque París-Londres para oficiar una misa en el departamento de Paysandú, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Federico Gutiérrez / EFE)
/ Federico Gutiérrez
Por Agencia EFE

El Gobierno de Argentina ha puesto en marcha este sábado un operativo especial para el transporte público ante la visita del papa León XIV, que llegará al país este domingo y desplegará hasta el próximo miércoles una intensa agenda de actividades en ciudades como Buenos Aires, Luján y Córdoba.

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