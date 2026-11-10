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Resumen

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El papa León XIV pronuncia un discurso durante una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
El papa León XIV pronuncia un discurso durante una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia AFP

El papa León XIV exhortó a los jóvenes a resistir los ídolos contemporáneos, entre los que mencionó “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, en una vigilia este martes en Buenos Aires.

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