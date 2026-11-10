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El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil, de camino a una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil, de camino a una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este martes a los jóvenes que no caigan “ante los nuevos ídolos que reclaman su adoración”, ni al éxito a cualquier precio o la obsesión por la apariencia, en la vigilia que celebró ante el Monumento de los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, ante cerca un millón de personas.

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