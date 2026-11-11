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Resumen

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El Papa León XIV (CL) conversa con un recluso durante una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO
El Papa León XIV (CL) conversa con un recluso durante una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO
/ DANIEL DAL ZENNARO
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este miércoles que la cárcel sea “una oportunidad para empezar de nuevo” y que el tiempo de reclusión se convierta “en una ocasión para la conversión y la esperanza”, durante su visita al penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde escuchó los testimonios de varios presos en el último día de su visita a Argentina.

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