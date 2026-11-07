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El papa León XIV saluda a los fieles durante una santa misa en el parque París-Londres, en Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV saluda a los fieles durante una santa misa en el parque París-Londres, en Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV puso este sábado al mate, una de las bebidas más representativas de la región y símbolo uruguayo, como ejemplo para “compartir, estar juntos y estrechar lazos”, durante la misa que celebró ante cerca 40.000 fieles en Paysandú, en la segunda jornada de su visita a Uruguay, primera etapa de una gira que también lo llevará a Argentina y Perú.

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