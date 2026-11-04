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Resumen

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El papa León XIV durante una visita pastoral a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Foto: X/ @Pontifex_es
El papa León XIV durante una visita pastoral a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Foto: X/ @Pontifex_es
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este miércoles oraciones para su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú y deseó que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad, en un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

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