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Esta foto muestra al Papa León XIV dirigiéndose a periodistas junto al portavoz de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni (derecha), y la recién nombrada Prefecta del Dicasterio para la Comunicación, la mexicana María Montserrat Alvarado, durante el vuelo a Montevideo para una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú. (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)
Esta foto muestra al Papa León XIV dirigiéndose a periodistas junto al portavoz de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni (derecha), y la recién nombrada Prefecta del Dicasterio para la Comunicación, la mexicana María Montserrat Alvarado, durante el vuelo a Montevideo para una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú. (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)
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Por Agencia EFE

El papa León XIV reivindicó este viernes su derecho a votar en las elecciones de Estados Unidos y aseguró que “está orgulloso de ser americano”, al contestar a las preguntas de los periodistas durante el vuelo para su gira en Latinoamérica que le llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

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