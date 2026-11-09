Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente argentino Javier Milei pronuncia un discurso en un encuentro con el papa León XIV, autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, en Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO
El presidente argentino Javier Milei pronuncia un discurso en un encuentro con el papa León XIV, autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, en Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, evitó opinar sobre el discurso que pronunció el domingo el papa León XIV en su primera jornada de visita a Argentina para no involucrar al pontífice en lo que definió como el “debate rastrero de la política local”.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?