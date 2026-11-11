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El Papa León XIV hablando durante una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
El Papa León XIV hablando durante una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
/ VATICAN MEDIA HANDOUT
Por Agencia EFE

“El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, nos visitaba siempre, aquí hoy tenemos la imagen de la virgen de Lujan que nos regaló y que luego se convirtió en la Virgen del papa”, dijo el capellán de la cárcel de Villa Devoto de Buenos Aires, Matias de Marini, mientras esperaban en este penal la llegada de León XIV con un mensaje de esperanza.

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