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Vista de las calles de Buenos Aires, donde miles de personas esperan la primera misa que el papa León XIV celebrará en Argentina. Foto: EFE/ Nehuen Rovediello
Vista de las calles de Buenos Aires, donde miles de personas esperan la primera misa que el papa León XIV celebrará en Argentina. Foto: EFE/ Nehuen Rovediello
Por Agencia EFE

Miles de personas esperan este lunes en las calles de Buenos Aires la primera misa que el papa León XIV celebrará en Argentina, en una jornada que comienza con una vista del pontífice al centro de personas con discapacidad Cottolengo Don Orione, en las afueras de la capital.

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