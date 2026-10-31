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Un área del parque París Londres en donde el papa León XIV ofrecerá la primera misa en Paysandú, Uruguay, el próximo sábado 7 de noviembre. (Raúl Martínez / EFE)
Un área del parque París Londres en donde el papa León XIV ofrecerá la primera misa en Paysandú, Uruguay, el próximo sábado 7 de noviembre. (Raúl Martínez / EFE)
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Por Agencia EFE

Ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo en el litoral oeste del país, Paysandú será testigo este noviembre de la primera misa que el papa León XIV ofrecerá en el marco de la visita que hará a Latinoamérica.

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