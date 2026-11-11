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Resumen

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El papa León XIV celebra una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
El papa León XIV celebra una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este miércoles a los argentinos que vivan “procesos de perdón y reconciliación” y que prevalezcan “la paz, la esperanza y la caridad”, según destacó en la homilía de la misa que celebró ante dos millones de personas en el santuario de Nuestra Señora de Lujan, la patrona de Argentina, en el último acto de su visita al país antes de viajar a Perú.

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