El papa León XIV llamó este viernes a que la atención médica sea accesible a todos, al iniciar en Montevideo una larga gira por Sudamérica apenas tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, dijo en su primer discurso en Uruguay ante miles de fieles. La gira de 12 días lo llevará también a Argentina y Perú.

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