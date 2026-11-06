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Esto lo dijo el Sumo Pontífice en su primer discurso en Uruguay ante miles de fieles | Foto: AFP
Esto lo dijo el Sumo Pontífice en su primer discurso en Uruguay ante miles de fieles | Foto: AFP
Por Agencia AFP

El papa León XIV llamó este viernes a que la atención médica sea accesible a todos, al iniciar en Montevideo una larga gira por Sudamérica apenas tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón.

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