icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV saluda a feligreses al finalizar una misa este viernes, en la Catedral Basílica Metropolitana de Montevideo (Uruguay) | EFE/ Raúl Martínez
El papa León XIV saluda a feligreses al finalizar una misa este viernes, en la Catedral Basílica Metropolitana de Montevideo (Uruguay) | EFE/ Raúl Martínez
/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este viernes en Uruguay que los obispos de todo el mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones, durante su encuentro con el clero en la catedral metropolitana de Montevideo, en la primera jornada en el país durante la gira por Latinoamérica, que también lo llevará a Argentina y Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?