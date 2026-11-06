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El papa León XIV saluda durante un evento de bienvenida este viernes, en la Plaza Independencia de Montevideo (Uruguay). | Foto: EFE/ Gianni Schiaffarino
El papa León XIV saluda durante un evento de bienvenida este viernes, en la Plaza Independencia de Montevideo (Uruguay). | Foto: EFE/ Gianni Schiaffarino
/ Gianni Schiaffarino
Por Agencia EFE

El papa León XIV indicó este viernes que Uruguay, sede del Mercosur, puede seguir ofreciendo a sus vecinos “la búsqueda paciente de acuerdos” y “perseverar en el respeto del derecho”, durante el discurso a las autoridades uruguayas en el primer acto de su visita al país, en el marco de su gira por Latinoamérica.

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