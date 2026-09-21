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El papa León XIV pronuncia un discurso, en el noveno día de su viaje apostólico de once días a África, el 21 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
El papa León XIV pronuncia un discurso, en el noveno día de su viaje apostólico de once días a África, el 21 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

León XIV presidirá una vigilia de oración en el Estadio del Centenario de Montevideo, ofrecerá dos misas y visitará la Universidad Católica de Uruguay durante su visita al país, en la primera etapa de su gira por Sudamérica, según el programa oficial publicado hoy por la Santa Sede.

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