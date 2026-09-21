León XIV presidirá una vigilia de oración en el Estadio del Centenario de Montevideo, ofrecerá dos misas y visitará la Universidad Católica de Uruguay durante su visita al país, en la primera etapa de su gira por Sudamérica, según el programa oficial publicado hoy por la Santa Sede.

El pontífice permanecerá en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como parte de un viaje apostólico que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que le llevará también a Argentina y Perú.

El programa oficial arranca el viernes 6 de noviembre con la llegada del papa a las 16:30 hora local al Aeropuerto Internacional de Montevideo - Carrasco, donde será recibido por las autoridades locales.

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Desde allí se trasladará a la plaza de la Independencia de Montevideo para participar en la ceremonia oficial de bienvenida y mantener un encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

A continuación se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas.

La jornada concluirá con la celebración de las Vísperas y una homilía junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

El papa León XIV bendice a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el 16 de septiembre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

El sábado 7 de noviembre el papa se trasladará en avión a Paysandú para oficiar a las 10:00 horas la primera misa de su viaje en el Parque París Londres.

Tras volver a Montevideo el papa retomará la agenda por la tarde con un encuentro con la realidad social del barrio Casavalle en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y después se reunirá con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay.

El acto central de la jornada culminará a las 19:00 horas con una gran vigilia de oración en el Estadio del Centenario.

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El domingo 8 de noviembre, última jornada en suelo uruguayo, León XIV se trasladará a Florida para celebrar por la mañana su segunda misa en la plaza de la Catedral Basílica, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

A las 15:10 horas se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde despegará rumbo al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, dando inicio a la segunda etapa de su viaje apostólico.

La llegada de León XIV a Uruguay, la nación con la tasa de catolicismo más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), se producirá casi cuatro décadas después de la última visita de un pontífice al país, realizada por Juan Pablo II en 1987 y 1988.