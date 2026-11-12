icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, en un encuentro con el papa León XIV en Lima, Perú, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Instagram @analu_pineda)
La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, en un encuentro con el papa León XIV en Lima, Perú, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Instagram @analu_pineda)
Por El Tiempo de Colombia, GDA

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, agradeció públicamente el miércoles 11 de noviembre a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, por invitarla a recibir al papa León XIV en Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?