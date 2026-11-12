La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, agradeció públicamente el miércoles 11 de noviembre a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, por invitarla a recibir al papa León XIV en Lima.

Pineda, esposa del presidente Abelardo De La Espriella, hizo parte de una delegación de representantes de varios países de la región que acompañó a Fujimori en el recibimiento.

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El acto tuvo lugar en Lima, la capital peruana, y marcó el inicio de la tercera etapa de la primera gira del Papa por Sudamérica, que antes pasó por Uruguay y Argentina.

Antes del viaje, la Cancillería de Colombia confirmó, mediante un comunicado el martes 10 de noviembre, que Pineda viajaría a Lima. Precisó que su presencia se concentraría en acompañar la ceremonia de bienvenida a León XIV.

El Gobierno aclaró que el desplazamiento sería asumido con recursos propios, sin afectar el presupuesto del Estado. Presentó el viaje como una oportunidad para afianzar los lazos de amistad y fraternidad entre los países de América Latina.

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, en un encuentro con el papa León XIV en Lima, Perú, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Instagram @analu_pineda)

Ana Lucía Pineda habló sobre su encuentro con el papa León XIV

En una de sus historias publicadas en Instagram, Pineda agradeció a Fujimori por la invitación: “Gracias a la presidente Keiko Fujimori por invitarnos a recibir al papa León XIV”, y calificó la jornada como “un espacio de fe”, de gratitud y de oración por nuestra patria Colombia.

Asimismo, compartió fotografías junto a otras primeras damas de la región, como María Elena Urquidi, esposa del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. También se vio acompañada del italiano monseñor Paolo Rudelli, quien fue nuncio apostólico en Colombia entre 2023 y 2026.

Posteriormente, Pineda compartió una serie de videos de alocuciones del Papa, donde se leen mensajes como: “El papa León XIV nos recuerda que el camino que recorremos nos va formando, y que vale la pena volver a él con alegría y con el corazón agradecido”.

Y en otras dos de sus historias mencionó: “Nadie puede ayudar a quien no ha escuchado. Servir empieza por acercarnos a oír a quienes están lejos” y “Amar a la patria es desear que todos puedan vivir dignamente en ella y dar lo mejor de uno mismo para lograrlo”.

Por último, compartió con sus seguidores una intervención de la mandataria peruana, donde recalcó que ambas naciones necesitan trabajar unidas. “Desde Perú, la presidente Keiko Fujimori nos deja un mensaje que también es nuestro: reconocernos como hermanos y trabajar unidos para sanar el dolor de quienes más lo necesitan”, se lee en la historia.

Recorrido del papa León XIV durante su visita a Perú

La visita apostólica del pontífice a Perú está programada del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El avión papal aterrizó cerca de las 5:00 p. m. en la Base Aérea del Callao. Desde allí, León XIV recorrió la capital, saludó a los fieles desde un vehículo con la ventana abierta y luego abordó el papamóvil.

En su primera intervención pública, el Pontífice recordó los años que vivió en el país y la nacionalidad peruana que recibió en 2015. Dijo que volvía como sucesor de Pedro y también a su patria.

Pidió respetar a las comunidades, cuidar la naturaleza y mantener una diplomacia basada en el diálogo. Además, instó a las autoridades a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro para fortalecer la confianza ciudadana.

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