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El papa León XIV oficia una misa este viernes, en la Catedral Basílica Metropolitana de Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez
El papa León XIV oficia una misa este viernes, en la Catedral Basílica Metropolitana de Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez
/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

El papa León XIV mantuvo este viernes una reunión bilateral con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y luego recibió las llaves de Montevideo de manos del intendente de la capital, Mario Bergara.

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