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El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei se dan la mano durante una ceremonia en el Palacio de la Libertad de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei se dan la mano durante una ceremonia en el Palacio de la Libertad de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

León XIV inició este domingo una visita histórica a Argentina, la primera de un Papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.

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