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Resumen

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El Papa dejó una Rosa de Oro como ofrenda para la Virgen de Luján. (Foto: Captura TN.)
El Papa dejó una Rosa de Oro como ofrenda para la Virgen de Luján. (Foto: Captura TN.)
Por Agencia EFE

El papa León XIV regaló este miércoles a Nuestra Señora de Luján una ‘Rosa de Oro’, repitiendo el gesto de devoción por la “patroncita morena” de Argentina que en 1982 hiciera el papa Juan Pablo II, quien le entregó la primera.

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