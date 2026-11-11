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Resumen

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El papa León XIV celebra una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP)
El papa León XIV celebra una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP)
/ TOMAS CUESTA
Por Agencia EFE

“Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, así se despidió este miércoles León XIV de Argentina tras celebrar una misa ante dos millones de fieles en el santuario de Nuestra Señora de Luján.

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