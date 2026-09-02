icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV saluda a la multitud desde su papamóvil durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 2 de septiembre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV saluda a la multitud desde su papamóvil durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 2 de septiembre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

La visita que el papa León XIV hará en noviembre próximo a Argentina incluirá misas multitudinarias y reuniones con el presidente argentino, Javier Milei, y representantes de sindicatos y movimientos sociales, entre otras actividades incluidas en la agenda preliminar que por estos días definen enviados de la Santa Sede al país sudamericano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.