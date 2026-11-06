El papa León XIV se refirió este viernes a Perú como “uno de mis muchos hogares” y aseguró que espera con ilusión reencontrarse con su gente durante su próxima visita al país, donde pasó casi dos décadas como misionero y forjó un profundo vínculo con la región. El pontífice llegará al territorio peruano como parte de una intensa gira sudamericana que también comprende Uruguay y Argentina.

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El primer papa nacido en Estados Unidos pasó casi dos décadas en Perú como misionero, donde forjó un profundo vínculo con la región y obtuvo la ciudadanía peruana.

León XIV visitará 11 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú en 12 días, en una de las giras papales más intensas de las últimas décadas.

Perú, su última parada, está atrapado en una fiebre papal. En Lima, los vendedores ofrecen camisetas y rosarios con su imagen, mientras que en las panaderías se vende pan León. Reclusas de una prisión femenina elaboran muñecos a su semana.

También se ha erigido una imponente estatua de León de 14 metros en la ciudad portuaria del Callao, que el papá tiene previsto visitar.

El viaje lo llevará en el mismo día a la antigua capital inca de Cusco a 3.400 metros de altura ya Pucallpa, en la selva amazónica.

Pero el papa también retomará su antigua vida como Robert Francis Prevost al cenar con sacerdotes de su antigua diócesis de Chiclayo, en la costa norte de Perú, o cuando haga una visita privada a una capilla que ayudó a reconstruir.

El papa León XIV aseguró que está “bastante en forma” y defendió la atención médica universal al llegar este viernes a Uruguay, el país más laico de la región, para una intensa gira sudamericana tres semanas después de su operación de un cáncer de pulmón.

Miles de personas con banderas de Uruguay y el Vaticano y globos amarillos y blancos le aclamaron a su paso en papamóvil por la rambla de Montevideo hasta la céntrica plaza Independencia, donde lo esperaba el presidente izquierdista Yamandú Orsi.

Aunque muchos fieles y curiosos acudieron a la cita, la enorme plaza que acoge a la sede de la presidencia estaba a mitad vacía.

Durante su viaje desde el Vaticano, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo dijo a periodistas que viajaban a bordo de su avión que se encuentra “bastante en forma” tras la cirugía.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda la sociedad”, dijo luego el jefe de la Iglesia católica, de 71 años, en su primer discurso en Uruguay.

“Fui a colegio católico, fui bautizada pero creo que hay otras prioridades en la agenda del país que recibir al papá. No me interesa verlo”, dijo a la AFP Natalia Reyes, una instructora de yoga de 34 años que trabaja cerca de la presidencia.

Angelo Olivera vendía pañuelos con la cara del papá en la plaza. “Me da lo mismo el papá, pero creo en Dios porque él me salvó cuando estuve mucho tiempo en terapia intensiva”, afirmó.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, dijo a la AFP que en Uruguay hay “un interés generalizado en la visita del papa” y que las entradas para las misas en las dos ciudades del interior del país que visitarán el fin de semana, Paysandú y Florida, se agotaron rápidamente.

La nación liberal está en desacuerdo con la Iglesia en cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado.

Uruguay tiene la tasa de suicidios más alta de América Latina y el papá se refirió al tema.

“La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deja de encontrar razones para continuar viviendo” , sostuvo.

“Ante la dolorosa realidad del suicidio”, la salud pública, la familia y la comunidad son esenciales, añadió.

También alabó la matriz energética de Uruguay, “que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables”, cuando se agrava en el planeta la crisis generada por el cambio climático.

“Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de varios sectores del país” , afirmó al llegar al pequeño país de 3,5 millones de personas, referente mundial en energías limpias.

El papa viajará el domingo a Argentina, la patria de su predecesor, Francisco, quien engañó a muchos argentinos al no regresar de visita durante su pontificado.

El viaje de León es visto como una especie de doble regreso a casa, explicó a AFP el experto vaticanista radicado en Estados Unidos Christopher White.

“El primer papa latinoamericano de la historia, Francisco, nunca volvió a su país natal. León, ciudadano peruano, ahora recoge ese manto y ese legado”, dijo White, autor de un libro sobre el papa León.

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