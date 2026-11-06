Resumen

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El Papa León XIV celebra su audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 4 de noviembre de 2026. Isabella Bonotto / Anadolu (Foto de Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu vía AFP)
El Papa León XIV celebra su audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 4 de noviembre de 2026. Isabella Bonotto / Anadolu (Foto de Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu vía AFP)
Por Agencia AFP

El papa León XIV se refirió este viernes a Perú como “uno de mis muchos hogares” y aseguró que espera con ilusión reencontrarse con su gente durante su próxima visita al país, donde pasó casi dos décadas como misionero y forjó un profundo vínculo con la región. El pontífice llegará al territorio peruano como parte de una intensa gira sudamericana que también comprende Uruguay y Argentina.

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