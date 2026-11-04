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Resumen

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El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal el 4 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal el 4 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

La primera gira del papa León XIV por América Latina, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 16 de noviembre, también le llevará al pontífice a encontrarse con heridas aún abiertas por los abusos cometidos por la Iglesia en estos países.

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