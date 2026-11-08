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El papa León XIV estrecha la mano del presidente de Argentina Javier Milei durante un encuentro en la Casa Rosada, palacio presidencial de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV estrecha la mano del presidente de Argentina Javier Milei durante un encuentro en la Casa Rosada, palacio presidencial de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV y el presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvieron este domingo una reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, en el primer día de la visita apostólica al país suramericano.

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