El papa León XIV celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

En el marco de su visita a Argentina, el papa León XIV se reunió con miles de jóvenes durante una multitudinaria vigilia en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. A partir de una historia bíblica y de los testimonios de algunos de los asistentes, compartió reflexiones sobre los desafíos de las nuevas generaciones, la libertad, el perdón y la importancia de ayudar a los demás.

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