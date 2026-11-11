En el marco de su visita a Argentina, el papa León XIV se reunió con miles de jóvenes durante una multitudinaria vigilia en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. A partir de una historia bíblica y de los testimonios de algunos de los asistentes, compartió reflexiones sobre los desafíos de las nuevas generaciones, la libertad, el perdón y la importancia de ayudar a los demás.

Además, el pontífice también dejó varias frases sobre la fe, las segundas oportunidades y la búsqueda de un camino propio. Sus palabras estuvieron dirigidas a quienes atraviesan momentos difíciles, buscan su vocación o desean encontrar un sentido más profundo a sus actividades cotidianas.

Papa León XIV y el encuentro con los jóvenes en Argentina

Uno de los temas centrales de la vigilia fue la relación de los jóvenes con los ídolos de nuestro tiempo. León XIV hizo referencia a la obsesión por el éxito, el dinero, la apariencia y la popularidad, y advirtió sobre los riesgos de vivir pendientes de la aprobación de los demás.

En ese contexto, dejó una advertencia sobre la importancia de proteger la libertad personal:

“¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

El papa León XIV celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP) / TOMAS CUESTA

El Papa también dedicó parte de su mensaje a quienes se alejaron de la Iglesia o sienten que ya no tienen un lugar en ella. Al hablar sobre las segundas oportunidades y la posibilidad de volver a empezar, pronunció una de las frases más destacadas del encuentro:

“Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo. Que nuestras comunidades tengan siempre abiertas sus puertas; que sepan recibir a quien llega con preguntas, auxiliar a quien sufre y acompañar con paciencia a quien busca a Dios”.

Frases del Papa León XIV sobre la fe, la vocación y el compromiso con los demás

Durante el encuentro, algunos jóvenes compartieron sus experiencias con León XIV y le plantearon preguntas sobre las adicciones, el voluntariado, la vocación religiosa y la posibilidad de integrar la fe con las responsabilidades cotidianas.

A partir de esos testimonios, el pontífice dejó reflexiones sobre la esperanza y la importancia de acompañar a quienes más lo necesitan. Estas fueron algunas de sus frases:

“Cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”.

“Cristo sigue llamando. Y no tengan miedo de responder”.

“No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones”.

“Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor”.

El papa León XIV celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP). / TOMAS CUESTA

El Sumo Pontífice también hizo hincapié en la necesidad de estar atentos a las dificultades de los demás y convertir la fe en gestos concretos de solidaridad. En ese sentido, recordó que no todos los sufrimientos son visibles:

“Existen también sufrimientos que no se ven: una persona que necesita consejo o corrección, alguien que espera palabras de consuelo, otro que necesita saberse amado. ¡Cuántas ocasiones nos ofrece el Señor para ser como Él!”.

Para cerrar su mensaje, León XIV retomó el lema de la vigilia y dejó una última consigna para los jóvenes: “¡Vayan y anuncien!”.

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