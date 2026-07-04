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Resumen

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Una barcaza cisterna en la que ocurrió una explosión, en Asunción, Paraguay, el 4 de julio de 2026. (Ministerio de Defensa de Paraguay / EFE)
Una barcaza cisterna en la que ocurrió una explosión, en Asunción, Paraguay, el 4 de julio de 2026. (Ministerio de Defensa de Paraguay / EFE)
/ Ministerio de Defensa de Paraguay
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas murieron y otra resultó herida este sábado por la explosión de una barcaza cisterna que recibía labores de mantenimiento a orillas del Río Paraguay, informó el Ministerio de Defensa del país sudamericano.

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