Fotografía cedida por la Secretaría Nacional Antidrogas que muestra a integrantes de las Fuerzas Armadas custodiando al presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, este sábado en Mariano Roque Alonso (Paraguay). Foto: EFE/ Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay
Capturan en Paraguay a exjefe policial mexicano acusado de nexos con criminales
Un mexicano de Tabasco (sureste) y cercano a un senador del oficialismo fue capturado en Paraguay acusado de encabezar una , informó la noche del viernes el gobierno de México.

Se trata de Hernán Bermúdez Requena, señalado de ser jefe de la banda criminal La Barredora, ligada al poderoso y quien salió de México para escapar de la justicia desde enero pasado.

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, detalló en la red social X que la captura se logró con la colaboración de autoridades paraguayas.

“Se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”, señaló un comunicado de la secretaría de Seguridad.

La mañana de este sábado, en otro mensaje en X, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, advirtió que su país “no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”.

En la misma red social, la mandataria mexicana agradeció a su par sudamericano la colaboración para detener al exfuncionario.

Hernán Bermúdez Requena, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue capturado en Paraguay, residía y se ocultaba en una lujosa casa ubicada en el centro del país sudamericano. Foto: EFE/ Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay
Hernán Bermúdez Requena, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue capturado en Paraguay, residía y se ocultaba en una lujosa casa ubicada en el centro del país sudamericano. Foto: EFE/ Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

Sobre Bermúdez Requena pesaba una ficha roja emitida por la a mediados de julio pasado para dar con su paradero.

Se le acusa “de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco”, añadió el comunicado sin detallar el lugar ni las circunstancias de la captura.

García Harfuch divulgó en X una imagen del exfuncionario en la que se le observa con el cabello crecido y canoso.

El presunto jefe criminal encabezó la secretaría de Seguridad Pública de Tabasco de 2019 hasta 2024, cuando el estado se vio asolado por una ola de violencia.

Fue nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López, ahora senador por el partido oficialista Morena y cercano al expresidente (2018-2024), quien es originario de Tabasco.

Tras las denuncias de las presuntas actividades criminales de Bermúdez Requena, López, que también fue secretario de Gobernación en la anterior presidencia, ha sido duramente cuestionado por analistas y opositores.

