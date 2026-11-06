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El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez, habla en la segunda jornada del juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra el presidente Santiago Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank, este viernes, en Asunción. Foto: EFE/ Juan Pablo Pino
El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez, habla en la segunda jornada del juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra el presidente Santiago Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank, este viernes, en Asunción. Foto: EFE/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

El Senado de Paraguay convocó este viernes al presidente, Santiago Peña, a comparecer de inmediato ante el pleno para defenderse en el juicio político, después de rechazar una solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el mandatario en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad con la que ha estado vinculado.

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