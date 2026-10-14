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Soldados del Ejército Paraguayo evacuando una vivienda afectada por la crecida del Río Paraná, en Ciudad del Este, Paraguay, el 14 de octubre de 2026. (Ministerio de Defensa de Paraguay / EFE)
Soldados del Ejército Paraguayo evacuando una vivienda afectada por la crecida del Río Paraná, en Ciudad del Este, Paraguay, el 14 de octubre de 2026. (Ministerio de Defensa de Paraguay / EFE)
Por Agencia EFE

En Paraguay, más de 600 familias han sido evacuadas en los departamentos de Alto Paraná (este) -fronterizo con Brasil-, Misiones y Ñeembucú (sur) -colindantes con Argentina-, tras las inundaciones causadas por el río Paraná a raíz de las lluvias de los últimos días asociadas al fenómeno El Niño, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate.

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