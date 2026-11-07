Resumen

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El expresidente de Paraguay Santiago Peña habla durante una reunión con su homólogo chileno Gabriel Boric en Santiago, el 7 de noviembre de 2023. (Foto de Javier TORRES / AFP).
El expresidente de Paraguay Santiago Peña habla durante una reunión con su homólogo chileno Gabriel Boric en Santiago, el 7 de noviembre de 2023. (Foto de Javier TORRES / AFP).
/ JAVIER TORRES
Por Agencia AFP

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, destituido y detenido el viernes por su presunta vinculación con la crisis bancaria que afecta al país, ingresó este sábado a la Fiscalía General del Estado en Asunción para ser indagado, confirmó una fuente policial a la AFP.

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