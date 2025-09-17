Fotografía muestra a integrantes de Fuerzas Armadas custodiando al presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi este miércoles, en Asunción. Foto: EFE/ Secretaría Nacional Antidrogas De Paraguay
Fotografía muestra a integrantes de Fuerzas Armadas custodiando al presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi este miércoles, en Asunción. Foto: EFE/ Secretaría Nacional Antidrogas De Paraguay
Agencia EFE
Agencia EFE

Paraguay expulsa a exjefe policial acusado de vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación
El ciudadano mexicano fue expulsado este miércoles de , donde permanecía detenido desde el pasado sábado, y entregado a las autoridades de su país, informó el Ministerio Público.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que se coordinó la expulsión y entrega directa de , alias El Abuelo o Comandante H, en “cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo”.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Capturan en Paraguay a exjefe policial mexicano acusado de nexos con criminales

La entrega del presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al , se produjo “luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición”, agregó la nota.

Según la Secretaría Nacional Antidroga (Senad), la decisión de las autoridades mexicanas facilitó que un juez paraguayo dejara sin efecto el proceso para la extradición abierto en el país.

“El hombre quedó a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, que resolvió expulsar al ciudadano y por su ingreso irregular al país”, indicó la entidad antidrogas.

Fotografía cedida por la Secretaría Nacional Antidrogas que muestra a integrantes de las Fuerzas Armadas custodiando al presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, este sábado en Mariano Roque Alonso (Paraguay). Foto: EFE/ Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay
Bermúdez se encontraba detenido en las celdas de Senad, en Asunción, desde el sábado pasado, cuando fue capturado en horas de la madrugada (local) en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso (centro).

Los agentes de la Senad trasladaron al mexicano desde su base de operaciones hasta un hangar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, vecina de la capital paraguaya.

La Senad mostró imágenes del traslado de Requena, vestido con un polo naranja, con chaleco antibalas y custodiado hasta la terminal área, donde fue entregado a las autoridades migratorias mexicanas.

