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Resumen

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La fiscal Elena Fiore (derecha) llega a la residencia del expresidente de Paraguay Santiago Peña, detenido por cargos de corrupción y abuso de confianza en el caso Ueno Bank. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
La fiscal Elena Fiore (derecha) llega a la residencia del expresidente de Paraguay Santiago Peña, detenido por cargos de corrupción y abuso de confianza en el caso Ueno Bank. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia AFP

La fiscalía de Paraguay busca abrir este martes una sofisticada bóveda de seguridad oculta en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, destituido y encarcelado por el escándalo del colapso de Ueno Bank, informó la prensa local.

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