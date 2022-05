El martes, el intendente de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, fue atacado a balazos por al menos una persona encapuchada en plena vía pública. Hoy se conocieron las imágenes del momento en el que fue acribillado.

La familia de Acevedo, quien se encuentra en coma inducido en un estado delicado de salud, responsabilizó por el ataque al presidente Mario Abdo Benítez, según La Nación de Paraguay. El caso se suma al reciente asesinato de un fiscal antidrogas.

El intendente recibió siete disparos de bala y se encuentra en un estado prácticamente irreversible y su vida “se está apagando”, de acuerdo con las declaraciones de un medico del hospital donde está internado. El doctor David Peña, médico del hospital Viva Vida, sostuvo que Acevedo sufrió una descompensación y que está en un estado irreversible. A raíz de una falla multiorgánica, el médico dijo que las expectativas de vida son mínimas y que humanamente es imposible revertir el caso.

En el video, registrado por las cámaras de seguridad municipales, se puede ver cómo una persona baja de un vehículo en medio de la calle y le dispara al intendente Acevedo. El hecho ocurrió hacia las 16.31 de la tarde del martes, a plena luz del día.

Según informaron algunos testigos que estuvieron en la zona, del auto en cuestión se bajaron tres personas encapuchadas. Tras los disparos al intendente, el vehículo retrocedió y luego, a toda velocidad, huyó del lugar. El auto finalmente fue encontrado incinerado cerca del área del crimen.

José Carlos Acevedo, intendente de Paraguay. (@JCAcevedoPJC).

Al momento del incidente, el funcionario paraguayo de 53 años había salido recientemente del recinto municipal, luego de una reunión con concejales. De hecho, se dirigía a la inauguración de una obra y acompañado por su hermano. Estaba a bordo de su camioneta cuando fue atacado.

El intendente estaba “luchando por su vida en quirófano con estado delicado”, afirmó el director del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, Saúl Recalde, a televisoras locales.

Recalde sostuvo que está en contacto con el equipo médico interviniente, según el diario Última Hora. Un testigo clave, cuya identidad fue resguardada, relató que, a la salida de la Junta Municipal, una persona encapuchada lo apuntó al rostro con un arma de fuego, presumiblemente una pistola.

“Eso me hizo correr, cuando me di la vuelta empezaron a disparar, le vi al intendente corriendo del otro lado de la calle y ahí me doy cuenta que no disparan hacia mí y no era hacia mí el ataque, yo me asusté tanto que no sabía si me venían a mí o al intendente”, dijo a la televisora Noticias Paraguay (NPY).