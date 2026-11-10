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Resumen

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La argentina Romina Robledo, una de las trabajadoras del conglomerado VMedia, parte del intervenido Ueno bank, habla durante una entrevista con EFE este lunes, en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Ron González
La argentina Romina Robledo, una de las trabajadoras del conglomerado VMedia, parte del intervenido Ueno bank, habla durante una entrevista con EFE este lunes, en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Ron González
/ Ron González
Por Agencia EFE

La caída del banco paraguayo Ueno bank ha arrastrado a un grupo de medios del mismo conglomerado empresarial y consigo a unos 300 trabajadores que han quedado suspendidos y sin sueldo desde el pasado martes, cuando la entidad financiera fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia.

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