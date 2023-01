Un extraño accidente ocurrió en las últimas horas en una carretera de Asunción, capital de Paraguay, que dejó heridos a varios integrantes de una familia que se movilizaban en un vehículo con globos que, aparentemente, estaban inflados con helio.

En el carro viajaba una mujer embarazada con varios niños, quienes sufrieron lesiones a causa de la explosión. Los globos estaban ubicados en la parte trasera y también provocaron daños al vehículo, especialmente en los vidrios y ventanas, pues todos resultaron quebrados.

Hugo Marín, subjefe de la Comisaría 6ª de Asunción y quien lidera la investigación, indicó que están en comunicación con la familia afectada para esclarecer las causas de este accidente.

Camioneta destrozada tras explosión de globos. / Archivo particular

“Según los datos recabados eran globos cargados con helio y otro tipo de gas. Estas personas estaban participando de un cumpleaños en un club, al salir cargan los globos en la parte trasera del vehículo y sobre la avenida Mariscal López explotaron”, dijo el comisario a la radio local 1020 AM.

Además, Marín añadió que no se descarta que los globos hubieran sido cargados con otro tipo de gas y no helio, pues este gas es uno de los más seguros por no ser inflamable ni explosivo.

El techo solar y parabrisas también reventaron. / Archivo particular

“El vehículo quedó con daños materiales y la grúa retiró la camioneta antes de que el personal policial llegara al lugar. Es llamativo la forma en que explotaron, estamos tratando de conversar con los propietarios del vehículo para conocer mayores detalles”, agregó Marín.