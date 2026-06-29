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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmando el decreto N.º 6280 que declara feriado nacional el martes 30 de junio para celebrar la clasificación de la selección a los octavos de final del Mundial 2026. (@SantiPenap / EFE)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmando el decreto N.º 6280 que declara feriado nacional el martes 30 de junio para celebrar la clasificación de la selección a los octavos de final del Mundial 2026. (@SantiPenap / EFE)
/ @SantiPenap
Por Agencia EFE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional el martes 30 de junio para celebrar la histórica clasificación de la selección de fútbol de su país a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer en penaltis por 3-4 a Alemania.

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