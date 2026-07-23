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Resumen

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aparece antes de la foto grupal después de la primera sesión de la Reunión de Líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2024. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aparece antes de la foto grupal después de la primera sesión de la Reunión de Líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2024. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ordenó este jueves una “reorganización estratégica” de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en el departamento de Canindeyú (este), que colinda con Brasil, tras el ataque contra una comisaría en el que tres personas perdieron la vida -dos de ellos policías- y otra resultó herida.

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