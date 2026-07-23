El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ordenó este jueves una “reorganización estratégica” de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en el departamento de Canindeyú (este), que colinda con Brasil, tras el ataque contra una comisaría en el que tres personas perdieron la vida -dos de ellos policías- y otra resultó herida.

“He instruido a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a redoblar de inmediato las operaciones y aplicar una reorganización estratégica en Canindeyú”, dijo el mandatario en su cuenta en la red social X, tras encabezar una reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), órgano que le asesora en materia de seguridad.

La incursión, en la que la sede policial también fue incendiada, ocurrió en la colonia (comunidad) de Naranjito, perteneciente al distrito (municipio) de Ybyrarobaná, hasta donde, según las primeras versiones oficiales, llegaron entre 20 y 30 sujetos armados.

“Mi solidaridad está con las familias de las víctimas. No daremos tregua a las organizaciones criminales, vamos a perseguirlas con toda la fuerza del Estado hasta neutralizar sus acciones”, añadió Peña.

A su turno, el ministro de Interior, Enrique Riera, dijo hoy tras participar en la reunión del Codena que se colectaron vainillas de unas diez armas, lo que sirvió a las autoridades para ajustar al mismo número la cantidad de atacantes.

Asimismo, Riera informó que el Gobierno paraguayo pondrá en marcha un plan para reagrupar y armar mejor a los oficiales de la Policía en regiones sensibles, y con el objetivo de “no regalar en el peor sentido de la palabra” o dejar desprotegidos a los funcionarios ante grupos numerosos y mejor equipados.

“Eso va a ser fruto de una decisión autónoma de la Policía que voy a respaldar, y van a lograr un plan en menos de 24 horas para poder reordenar las tropas de la Policía, las fuerzas policiales en el departamento Canindeyú, que claramente está enfrentando situaciones complicadas”, señaló el ministro durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, nombre en guaraní de la residencia presidencial.

El funcionario también indicó que el Estado paraguayo tiene más de 1.120 comisarías en los 17 departamentos que componen el país, aunque no precisó cuántas de estas están en Canindeyú u otras regiones sensibles.

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