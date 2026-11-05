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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, en el estadio Ueno Defensores del Chaco, en Asunción, el 18 de diciembre de 2025. (Daniel DUARTE / AFP)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, en el estadio Ueno Defensores del Chaco, en Asunción, el 18 de diciembre de 2025. (Daniel DUARTE / AFP)
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia EFE

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, renunció el jueves a su cargo, según un decreto publicado por la prensa local, en medio de una crisis bancaria que desató un juicio de destitución contra el presidente Santiago Peña.

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