El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, renunció el jueves a su cargo, según un decreto publicado por la prensa local, en medio de una crisis bancaria que desató un juicio de destitución contra el presidente Santiago Peña.

“Acéptase la renuncia presentada por el señor Enrique Riera Escudero como Ministro del Interior”, establece el decreto, fechado el 5 de noviembre y reproducido por el diario ABC Color y otros medios locales. Carlos Benítez fue designado como ministro interino, indica el texto.

MIRA AQUÍ: Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay por el escándalo de Ueno Bank

Peña se enfrentará a un juicio de destitución en el Senado por el colapso de Ueno bank, el principal banco digital de Paraguay y uno de los mayores del país. Casi tres millones de ahorristas quedaron sin acceso a sus depósitos, lo que equivale a casi la mitad de la población.

Entretanto, miles de personas protestaron por tercera noche consecutiva en la capital Asunción y otras localidades como Ciudad del Este.

Los manifestantes reclaman su dinero tras el colapso de Ueno bank, el principal banco digital de Paraguay y uno de los mayores del país.

Casi tres millones de ahorristas quedaron sin acceso a sus depósitos, lo que equivale a casi la mitad de la población.

“Mi familia se quedó sin dinero, no tenemos efectivo. Santi (Peña) es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”, dijo a la AFP Andrés Maldonado, estudiante de 21 años, durante una protesta en Asunción.

Con pancartas en las que se leía “robar es delito solo para los pobres” y “no me sirve tu renuncia, devolvé la plata de tu bolsillo”, unos 5.000 manifestantes se apostaron a las afueras de Congreso en apoyo al juicio contra Peña, según estimaciones de la policía.

En algunas zonas, se registraron nuevamente enfrentamientos con la policía.

El miércoles, la fuerza pública respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

“Vine aquí porque quiero verle a Santiago Peña en la cárcel, porque nos robó, le robó al pueblo, le mintió. Espero que el juicio político le lleve a la cárcel”, dijo a la AFP Mariano Gimenez, un estudiante de 26 años.

VIDEO RECOMENDADO

El Banco Central de Paraguay intervino el martes 3 de noviembre Ueno Bank, vinculado al presidente Santiago Peña, y dejó a sus ahorristas sin acceso inmediato a su dinero, en una crisis que horas después derivó en la renuncia del titular del organismo regulador, Carlos Carvallo. (AFP)

SOBRE EL AUTOR