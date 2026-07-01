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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante una declaración en Asunción, Paraguay, el 1 de julio de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante una declaración en Asunción, Paraguay, el 1 de julio de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó este miércoles que aún no está satisfecho con los logros alcanzados durante los tres años de su Gobierno, pese a que, según dijo, ha obtenido “avances” como la reducción de la pobreza, la implementación de programas sociales y un crecimiento económico que se prevé será del 4,2 % en 2026.

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