Un grupo de afectados por la caída de Ueno bank reclamó este lunes la devolución del 100 % de sus ahorros que quedaron congelados desde el 3 de noviembre pasado, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó la intervención de la entidad por problemas de solvencia.

Hasta las afueras de la sede del BCP, en Asunción, la capital del país, llegaron los molestos clientes, quienes aseguran tener más de 75 salarios mínimos mensuales o unos 228,3 millones de guaraníes (38.622 dólares) depositados en Ueno.

Ese monto es el máximo que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por persona física o jurídica.

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“Vengo a exigir la reposición del 100 % de los ahorros de esta gente que ha trabajado, que ha ganado cada guaraní de forma honesta”, indicó a EFE la abogada Laura Portillo, quien afirmó que en Ueno tenía depositados los ahorros “de toda una vida”.

Este lunes, el presidente paraguayo, Pedro Alliana, informó, en un mensaje al país, que la entidad emisora ha completado el pago a más de 1,8 millones de ahorradores que tenían en el banco hasta 40 salarios mínimos -unos 121.760.000 guaraníes (unos 19.600 dólares)- mediante el desembolso de aproximadamente 644 millones de dólares del fondo estatal.

Esa cantidad quedó establecida en una ley de emergencia aprobada para agilizar las devoluciones de los recursos a los afectados.

Portillo rechazó que autoridades como el expresidente paraguayo Santiago Peña, quien permanece en prisión preventiva por este caso, “hayan metido la mano en el bolsillo de miles y millones de personas”.

Personas que tenían sus ahorros en el intervenido Ueno bank, protestan frente a la sede del Banco Central de Paraguay exigiendo la devolución de la totalidad de su dinero, este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino / Juan Pablo Pino

“Eso es inadmisible, acá el Estado paraguayo es responsable y el Estado paraguayo debe responder”, subrayó.

Otra de las manifestantes, la enfermera Larissa Moreira, exigió la devolución de los ahorros de sus padres de la tercera edad, quienes, aseguró, “depositaron toda su confianza” en Ueno.

“Nosotros ni siquiera tenemos una garantía de que se va a devolver, nosotros queremos que se devuelva a todas las personas afectadas el 100 % de lo que les corresponde”, declaró a EFE.

Tras el desembolso del anticipo, el BCP trabaja en establecer “el mecanismo de resolución a adoptar”, según respondió esa institución en un cuestionado remitido por EFE, aunque aclaró que la ley establece como opción “una transferencia de activos y pasivos” de Ueno a “entidades solventes”, lo que “permitirá que las personas pasen a tener sus depósitos y créditos en otras” entidades.

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De no concretarse esa posibilidad y en caso de que se establezca el pago de la garantía, “la diferencia de 35 salarios mínimos se abonará dentro de los 30 días corridos desde la fecha de resolución”, explicó el organismo emisor.

La caída en desgracia de Ueno bank le costó el cargo a Peña, tras un juicio político en el Senado por “mal desempeño de funciones”.

Por este caso, también han sido acusados el exjefe del BCP Carlos Carvallo; los exintegrantes del directorio de esa institución Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González; el superintendente de bancos de Paraguay, Holger Insfrán; y 27 empresarios de Ueno y empresas vinculadas.

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