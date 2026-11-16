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Personas que tenían sus ahorros en el intervenido Ueno bank, protestan frente a la sede del Banco Central de Paraguay exigiendo la devolución de la totalidad de su dinero, este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Personas que tenían sus ahorros en el intervenido Ueno bank, protestan frente a la sede del Banco Central de Paraguay exigiendo la devolución de la totalidad de su dinero, este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

Un grupo de afectados por la caída de Ueno bank reclamó este lunes la devolución del 100 % de sus ahorros que quedaron congelados desde el 3 de noviembre pasado, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó la intervención de la entidad por problemas de solvencia.

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