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Una huelga y el bloqueo de la Carretera Panamericana, en protesta por el aumento de los precios del combustible y las políticas gubernamentales, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile, el 12 de noviembre de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
Una huelga y el bloqueo de la Carretera Panamericana, en protesta por el aumento de los precios del combustible y las políticas gubernamentales, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile, el 12 de noviembre de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Chile anunció este jueves un acuerdo para levantar el paro con algunas de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas que desde el martes pasado tiene bloqueadas de manera parcial las principales rutas del país, en protesta por el alza sostenido del precio de los combustibles.

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