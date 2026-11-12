El Gobierno de Chile anunció este jueves un acuerdo para levantar el paro con algunas de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas que desde el martes pasado tiene bloqueadas de manera parcial las principales rutas del país, en protesta por el alza sostenido del precio de los combustibles.

“Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país los últimos días. Chile necesita la tranquilidad para seguir creciendo y avanzando”, afirmó el ministro chileno del Interior, Claudio Alvarado.

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Tras horas de negociaciones en el palacio presidencial de La Moneda, en la capital chilena, el Ejecutivo alcanzó acuerdos con las confederaciones Fuerza del Norte y Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, pero otros muchos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo y decidieron no levantar el paro.

El acuerdo incluye la congelación del alza de los combustibles hasta marzo del año que viene, revertir el último incremento de los carburantes que entró en vigencia este jueves (cercano a los 40 pesos chilenos para gasolina y diésel) y disminuir en otros 100 pesos adicionales el precio del diésel.

“El costo fiscal (de las medidas) es de 500 millones de dólares este y el próximo año. Es un costo asumible que no altera nuestras metas”, indicó por su parte en el mismo punto de prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que se trata de “la crisis energética más grande de los últimos 50 años”.

Distintas asociaciones de transportistas independientes a lo largo de todo el país rechazaron la propuesta del Ejecutivo y decidieron continuar con el paro en ciudades como Iquique, Concepción, Temuco, Valparaíso o parte del Gran Santiago.

“Nosotros consideramos que estas son migajas, somos trabajadores, no andamos paseando con los camiones. No sé lo que el ministro y las grandes empresas piensan, nosotros no podemos comprar petróleo barato. Necesitamos una solución, la gente de a pie está sufriendo”, afirmó Yuri Sobarzo, dirigente del gremio de Camioneros Temuco-Cautín, de la zona sur.

Chile, uno de los países más largos del mundo, carece de un sistema ferroviario y prácticamente todos los traslados de carga se hacen por carretera, por lo que los bloqueos de rutas generan importantes disrupciones en las cadenas de suministro.

El último gran paro de camioneros tuvo lugar en febrero de 2022, pero duró apenas unos días.

“Espero los autopistas de nuestros de país comiencen a despejarse, que la tranquilidad en la ciudades vuelva a aparecer y que mañana sea un feliz día”, añadió Alvarado.

Las dos principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), se desmarcaron desde el inicio de la protesta y pidieron a los transportistas independientes aceptar el acuerdo y levantar el bloqueo de rutas.

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La crisis de los combustibles arrancó el pasado marzo, cuando el presidente ultraderechista José Antonio Kast decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.

El denominado “benzinazo” generó un impacto en cadena en distintos sectores económicos y hundió la popularidad del mandatario de extrema derecha, que llegó al poder con la promesa de reactivar la economía.

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Cientos de camioneros y conductores de autobuses protestan este martes 10 de noviembre en Chile contra el alza de los combustibles, con cortes parciales de carreteras en distintas regiones, constató la AFP. (AFP)

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