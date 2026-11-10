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Congestión vial provocada por el bloqueo de camioneros y transportistas como protesta ante el alza sostenida en el precio de los combustibles, en la ruta 68, en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2026. (Javier Torres / EFE)
Congestión vial provocada por el bloqueo de camioneros y transportistas como protesta ante el alza sostenida en el precio de los combustibles, en la ruta 68, en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2026. (Javier Torres / EFE)
Por Agencia AFP

Camioneros y conductores de autobuses iniciaron este martes en Chile un paro indefinido para protestar por el alza de los precios de los combustibles, con cortes parciales de carreteras.

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