Camioneros y conductores de autobuses iniciaron este martes en Chile un paro indefinido para protestar por el alza de los precios de los combustibles, con cortes parciales de carreteras.

Desde la madrugada, cientos de transportistas se reunieron en distintos puntos de la ruta 5, que cruza Chile de norte a sur, para exigir medidas que compensen la escalada del diésel, el carburante más utilizado por el sector.

Su precio promedio subió un 74% desde marzo impulsado por la guerra en Irán, lo que amenaza la viabilidad de pequeñas y medianas empresas de transporte, según los gremios.

Por la tarde, una reunión entre funcionarios del gobierno y dirigentes de los manifestantes no logró acercar posturas.

“Decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue”, declaró tras el encuentro Andrés Alarcón, portavoz de la organización No + TAG. “En ningún punto se logró avanzar”, añadió.

Camioneros y transportistas protestan ante el alza sostenida en el precio de los combustibles, en la ruta 68 que conecta a Santiago con la región de Valparaíso, en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2026. (Javier Torres / EFE) / JAVIER TORRES

Los transportistas se reunirán el miércoles con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para seguir negociando.

Por la mañana, Claudio Elguezabal se sumó a una movilización en la entrada sur de Santiago. “No me queda más que parar el camión”, dijo este transportista de 47 años.

“En este momento no me está quedando utilidad (...) A veces hay que colocar plata de uno para cubrirle al cliente”.

Junto a él, una treintena de autobuses ocupó el carril derecho de una autopista de tres vías para frenar el tráfico.

Juan Cornejo, presidente de la Asociación de Dueños de Buses Interurbanos, mostró su hartazgo.

“Nosotros llegamos a nuestro tope, ya llevamos más de un mes trabajando con números negativos”, dijo quien representa a 14 empresas medianas.

Camioneros y transportistas protestan ante el alza sostenida en el precio de los combustibles, en la ruta 68 que conecta a Santiago con la región de Valparaíso, en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2026. (Javier Torres / EFE) / JAVIER TORRES

No es la primera vez que el gobierno de extrema derecha de José Antonio Kast enfrenta el descontento ciudadano por los combustibles.

En marzo, recién iniciado su mandato, modificó un mecanismo estatal para amortiguar las alzas bruscas de los precios y trasladó de golpe a los consumidores parte de la subida del mercado.

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El lunes, el presidente anunció un proyecto de ley para controlar el precio del diésel y la gasolina por 90 días.

Una medida considerada “una burla” por Cornejo, que exigió más cambios al gobierno.

“No ha sido un año fácil. Hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo va mejorando la situación”, declaró Kast este martes.

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