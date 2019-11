Colombia vive este jueves con expectativa la realización de un paro nacional convocado por centrales sindicales, de obreros y grupos universitarios contra el gobierno que preside Iván Duque. Las experiencias en Ecuador, Chile y Bolivia avivan la tensión.

El Comercio conversó al respecto con la embajadora de Colombia en el Perú, María Claudia Mosquera, quien señaló que no son claros los motivos de la movilización contra el Gobierno de Iván Duque, aunque no descarta la participación del chavismo.

— ¿Cuál es la motivación del paro nacional?

Nosotros entendemos como derecho constitucional el derecho a la protesta pacífica. El problema es que exactamente no sabemos cuáles son las motivaciones del paro. Unos dicen que van a marchar en contra de la reforma pensionaria y laboral, pero para hacer estas reformas hay que pasar por una mesa tripartita compuesta por el gobierno, los trabajadores y los empresarios, y eso no ha sucedido. No hay reforma laboral y no hay reforma pensionaria. Y están los que marchan por la corrupción en la educación, y el gobierno del presidente Duque ha sido enfático en la lucha contra la corrupción y además ha estado muy comprometido con la educación y se han destinado recursos muy importantes para el sector. No entendemos qué intereses están detrás de esta marcha.

— ¿Cree que hay actores que no se ven detrás de estas protestas?

Sin duda los debe haber. Hace poco expulsaron a extranjeros que iban a participar en el paro de manera violenta.

— ¿Estos extranjeros son venezolanos?

No puedo decirlo, pero eran extranjeros.

— Dada la masiva migración venezolana en Colombia, y con las críticas abiertas que ha hecho el presidente Duque hacia el régimen venezolano, ¿considera que puede haber algún plan desde Caracas?

No descartamos que haya intervención del gobierno del usurpador Maduro en las marchas y en la desestabilización de Colombia. Este es un gran paro nacional pero nosotros hemos tenido otros.

— Con lo que ocurre en Chile y Bolivia, y antes en Ecuador, existe el temor a la represión en su país. ¿Qué estrategia ha tomado el gobierno para que las fuerzas armadas no crucen la línea?

Se garantiza la protesta pacífica. Pero el presidente ha dicho en forma contundente que no se permitirán actos violentos contra los bienes públicos o privados. Existe temor porque ha habido movimientos en las redes sociales, con invitaciones a la violencia y a pedir que se repita lo de Chile. Nos preocupa que haya manifestaciones violentas, pero no tememos a la protesta, porque es una expresión de la sociedad.

— ¿Cuál es el descontento de la población? El presidente Duque tiene una desaprobación del 69%, y la imagen que proyecta es la de un mandatario de perfil bajo...

Yo no creo que nuestro presidente sea alguien al que le falte carácter. Lo que pasa es que no es un hombre de confrontación. Respeta la diferencia y le gusta dialogar.

— ¿Y el no confrontar no es visto, a veces, como un signo de debilidad?

La gente lo puede interpretar de muchas maneras, pero creo que las cifras son más elocuentes. Tenemos un crecimiento de la economía del 3,3% en el último trimestre, hemos bajado la tendencia al alza en los cultivos ilícitos, hemos invertido en educación, es el gobierno que más incrementó el salario mínimo. El presidente tiene una forma distinta de hacer política, pero nos está mostrando que le interesa hacer las cosas bien y no la aprobación inmediata en las encuestas, porque sabe que los resultados se ven a mediano y largo plazo. Él apenas lleva casi un año y medio de gobierno. Pretender que solucione todo el deterioro de los ocho años anteriores es pedirle demasiado.

— ¿Cuál cree que han sido los errores del gobierno en este año y medio de gestión, sus principales puntos débiles?

A la gente le parece que la economía va mal, pero estamos creciendo; le parece que no ha habido inversión, pero sí ha habido; ha vuelto el turismo al país. Obviamente pudo haber errores, como los hay en todos los gobiernos, pero yo no podría decir que hubo desaciertos. La tarea no ha sido fácil y el presidente Duque sabía esto desde el inicio.

— Un caso que causó conmoción, y provocó la salida del ministro de Defensa, fue la muerte de varios niños en un bombardeo contra disidentes de las FARC. ¿No se manejó mal este caso?

Quizá no se comunicó en el momento adecuado. Lo que pasa es que cuando hay niños que empuñan armas, que están en campamentos guerrilleros, entonces esos niños menores tienen la calidad de combatientes. Y no es el Gobierno Colombiano el responsable del fallecimiento de los niños, la guerrilla es la responsable del reclutamiento de menores.

— Los menores habían sido reclutados de manera forzada…

Sí, como han reclutado a muchos niños en el país. El gobierno del presidente Duque es un convencido de que mientras el reclutamiento de menores, la violación y el secuestro sigan siendo delitos conexos con el delito político de rebelión, va a ser muy difícil combatirlos. Al reclutamiento de menores se le debe considerar un delito común.

— El Gobierno de Colombia y del Perú han sido los puntales en la región y el Grupo de Lima para acabar con el régimen de Maduro en Venezuela. ¿Cómo se ha seguido avanzando en este tema, que parece estancado?

Perú y Colombia son parte del Grupo de Lima, cuya finalidad específica es que vuelva la democracia en forma pacífica a Venezuela. El Gobierno de Colombia no ha cesado en su intento por demostrar que no solo es un problema de Colombia, o de los otros países limítrofes, sino que es un problema casi hemisférico. Nunca habíamos recibido esta migración de estas proporciones, entonces el gobierno está super comprometido con el tema de Venezuela. Es un compromiso casi personal de nuestro presidente.

— ¿Cómo es la relación entre el presidente Duque y el presidente Vizcarra?

Es una relación cercana, el presidente Duque le tiene mucha simpatía y cariño al presidente Vizcarra, y yo puedo decir que el presidente Vizcarra siente lo mismo.

— ¿Cómo se está impulsando esta relación?

De hecho hemos terminado de realizar el gabinete binacional en Pucallpa, donde quedaron establecidos los compromisos. Nosotros tenemos una frontera en común, queremos trabajar por los pueblos en la frontera, por la seguridad en la frontera. Me sorprendió gratamente el grado de cumplimiento de los compromisos que se establecieron en el gabinete binacional.

La inversión colombiana en el Perú es muy importante, básicamente en el sector eléctrico y de gas natural, ese es el rubro grande, pero hay 250 empresas colombianas que han venido a invertir en el país. También ha crecido muchísimo la inversión peruana en Colombia. Ha crecido mucho el turismo de peruanos hacia Colombia (en el 2018 ingresaron 349 mil peruanos a nuestro país); porque el turismo de colombianos acá es inmenso, y el Perú se ha convertido en un destino gastronómico.