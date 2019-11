Brandon Cely Páez, de 21 años, el soldado del ejército de Colombia que publicó un video en el que apoyó públicamente las protestas en su país, y donde también dijo haber sido víctima de hostigamiento en la institución armada, se suicidó, informaron este martes medios colombianos.

Cely, que se desempeñaba en el ejército como auxiliar de enfermería y técnico en sistemas, publicó un video de tres minutos donde no solo apoyaba el paro nacional, sino también relató los problemas que estaba enfrentando dentro de la institución por pensar distinto.

“Aquí ha habido muchas injusticias con nosotros, cosas que tenemos que callar y agachar la cabeza. Hoy un cuadro señaló que yo era de izquierda extremista, siendo él de derecha extrema. Entonces me señalaron a mí como un disociado. Para salvaguardar mi bienestar, salí de la base lo que acarrea en la Justicia Penal Militar de 2 a 3 años de cárcel por delito de deserción. No me han dejado más opción que grabar este video para protestar y apoyar a los estudiantes y los invito a todos para que pelen. Peleen por nuestra educación”, manifestó horas antes de quitarse la vida.

“No somos de derecha, ni izquierda. Somos el pueblo. El Ejército se conformó a partir de esto, porque nuestras familias vienen de allá”, siguió Cely.

También dijo que era el mayor de una familia de cinco hijos donde su madre es la cabeza. Agregó que hace el video "en forma de protesta porque me han quitado la voz y el voto en el ejército. No tengo derecho a opinar y decir cuáles son las falencias del sistema militar. No tengo derecho a hablar sobre las irregularidades que hay en el ejército porque podría acarrear problemas penales para mí”.

Otro soldado dio a conocer el video a través de las redes sociales.

"Buenos días él es Brandon Cely Páez, les pido el favor de que difundan para que llegue a los ojos de [presidente Iván] Duque y se de cuenta que sus decisiones también afectan a los militares en su pensamiento contra su gobierno”, escribió el compañero del soldado Páez en Twitter.

Buenos días él es Brandon Cely Paez, les pido el favor de que difundan para que llegue a los ojos de Duque y se de cuenta que sus decisiones también afectan a los militares en su pensamiento contra su gobierno.#26nParoNacional#Dylansomostodos#CarcelParaElAsesino



Parte 1 pic.twitter.com/pNHqKSWZCJ — Juandasaru21 (@Salgado97Juan) November 26, 2019

A través de un comunicado, el Comando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional informó que una vez se conoció la noticia, de manera inmediata se puso en conocimiento de las autoridades competentes y de la Justicia Penal Militar, que abrió una investigación de la mano de la Fiscalía. Además, la institución castrense conformó una comisión interdisciplinaria con el objetivo de establecer las circunstancias de los hechos. Agregó que el pasado sábado el soldado falleció en hechos “que son materia de investigación”.

De acuerdo con las autoridades, Brandon Cely era soldado regular del Batallón de Artillería N.° 13 General Fernando Lándazabal Reyes donde llevaba 15 meses prestando su servicio militar.