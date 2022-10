El pasado mes de agosto, la pastelera barranquillera Marjorie Cantillo falleció luego de sufrir un accidente doméstico al caer por las escaleras y golpearse fuertemente la cabeza.

La mujer estuvo 20 días hospitalizada pero nunca pudo recuperarse. ¿Quién fue el culpable: el estrés o el video?, la hija dio fuertes declaraciones al respecto.

En abril del presente año, se hizo viral un video de una torta del personaje Mickey Mouse, el cual decepcionó a quienes le habían encargado la labor a la repostera barranquillera.

El clip hacía una comparación entre la expectativa y la realidad sobre el aspecto de la torta, que recibió un lluvia de críticas, burlas, demandas y hasta amenazas en contra de Marjorie Cantillo, pues hubo varias personas que llegaban a la casa de ella y lanzaban piedras, “asegurando que había engañado a los clientes”, cuenta la hija de Cantillo en una entrevista para Séptimo Día.

La situación se volvió un martirio para la repostera, quien, al parecer, no pudo superar el bullying que le hacían en redes sociales. Además de las críticas, sus hijas comentaron en el programa mencionado que las ventas disminuyeron considerablemente, por lo que Cantillo no volvió a ser la misma.

“Mi mamá les explicó que el pudín que le mostraron, que era en fondant, costaba 390 mil pesos (80 dólares) y les dijo que el pudín se los hacía más económico en crema, pero no iba a quedar igual. Aun así ellos accedieron”, explicó la hija de la pastelera en el programa de Caracol.

La torta realmente se preparó por un costo de 90 mil pesos (18 dólares) y su hija tomó la iniciativa de ayudar a su madre con la preparación. Sin embargo, así como ella detalló, no era tan experta como su madre, por lo que el resultado no fue el esperado.

Cantillo se percató que la apariencia no era la misma a la foto que le habían enviado como guía para el pastel. No obstante, decidió realizar la entrega de tal manera y en ese momento la persona que recibió el pedido no tuvo problema, según la joven “el cliente se fue satisfecho”.

Una torta que cambió la vida de Marjorie Cantillo

La misma tarde en la que la pastelera entregó el pedido, las personas que mandaron a realizar el pastel se quejaron e hicieron reclamo en la casa de Cantillo. Una de ellas le devolvió la torta a Cantillo y le reclamó que le hiciera la devolución del dinero.

Pero ahí no termina todo, uno de los familiares de la persona a quien le hizo entrega del pastel llamó a Cantillo para seguir reclamando, en medio de la discusión, la mujer tropezó y cayó por las escaleras.

“Mi mamá venía hablando por teléfono con un señor y estaban discutiendo. Ella le estaba pidiendo que eliminara el video porque la estaban perjudicando y ella en la angustia que tenía no tuvo cuidado con las escaleras y se cayó”, explicó la hija de la repostera.

”Si él no hubiera publicado ese video mi mamá no hubiera tenido ese sufrimiento. La muerte de mi mamá sí fue a raíz de eso porque ella se cayó peleando con el señor, sufrió complicaciones de salud, todo empeoró desde ahí”, concluyó.